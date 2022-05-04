UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против России из-за позиции четырех стран

Фото: Послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против России из-за позиции четырех стран (flickr com libereurope)
Автор: Валерия Полищук

Послы стран Европейского союза не смогли согласовать новые санкции против России. В частности, из-за позиции четырех стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия выразили озабоченность по поводу нефтяного эмбарго на встрече представителей 27 правительств ЕС.

По словам источника издания, соглашение по санкциям против России может быть достигнуто на другой встрече в четверг или позже на этой неделе.

Напомним, ЕС готовится ввести эмбарго на нефть из России, которое вступит в силу через шесть месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСанкции против России