Посли ЄС не змогли узгодити нові санкції проти Росії через позицію чотирьох країн

Посли країн Європейського союзу не змогли узгодити нові санкції проти Росії. Зокрема, через позицію чотирьох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, Болгарія, Угорщина, Словаччина і Чехія висловили заклопотаність з приводу нафтового ембарго на зустрічі представників 27 урядів ЄС.
За словами джерела видання, угода щодо санкцій проти Росії може бути досягнута на іншій зустрічі в четвер або пізніше на цьому тижні.
Нагадаємо, ЄС готується ввести ембарго на нафту з Росії, яке набуде чинності через шість місяців.
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