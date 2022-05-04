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Посли ЄС не змогли узгодити нові санкції проти Росії через позицію чотирьох країн

Фото: посли ЄС не змогли узгодити нові санкції проти Росії через позицію чотирьох країн (flickr com libereurope)
Автор: Валерія Поліщук

Посли країн Європейського союзу не змогли узгодити нові санкції проти Росії. Зокрема, через позицію чотирьох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Болгарія, Угорщина, Словаччина і Чехія висловили заклопотаність з приводу нафтового ембарго на зустрічі представників 27 урядів ЄС.

За словами джерела видання, угода щодо санкцій проти Росії може бути досягнута на іншій зустрічі в четвер або пізніше на цьому тижні.

Нагадаємо, ЄС готується ввести ембарго на нафту з Росії, яке набуде чинності через шість місяців.

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