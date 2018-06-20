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Послы ЕС сегодня обсудят вопрос "Северного потока-2"

НовостиПолитика    20.06.2018 - 12:34
Иллюстративное фото (twitter.com provse)
Иллюстративное фото (twitter.com provse)

Послы ЕС обсудят изменения в газовую директиву, которые осложнят строительство газопровода

Послы стран Евросоюза (ЕС) сегодня, 20 июня 2018 года, обсудят вопрос "Северного потока-2". Об этом сообщает "Польское радио".

Как отмечается, сегодня в Брюсселе послы ЕС впервые обсудят изменения в газовую директиву, которые осложнят строительство газопровода "Северный поток-2".

"Согласно этим изменениям, все газопроводы, также импортные, которые пролегают морским путем, будут подлежать евросоюзному законодательству", - говорится в сообщении.

Как отмечается, окончательная форма нормативных актов будет зависеть от результатов переговоров правительств ЕС и депутатов Европарламента.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал Британию противодействовать строительству "Северного потока-2".

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Теги публикации: Евросоюз, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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