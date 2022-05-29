Послы ЕС сегодня могут согласовать новые санкции против России, - журналист

В воскресенье, 29 мая, послы Европейского союза проведут встречу. Скорее всего, на переговорах они согласуют шестой пакет санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Послы ЕС встречаются сегодня днем, чтобы, возможно, согласовать 6-й пакет санкций в отношении России, включая компромиссное "нефтяное эмбарго", которое распространяется только на поставляемую нефть", - написал он.
Напомним, введение шестого пакета санкций ЕС против России застопорилось из-за нефтяного эмбарго на российскую нефть. Венгрия продолжает блокировать новые ограничения.
Отметим, по вопросу нефтяного эмбарго также не смогли договориться страны G7. Консультации по этому вопросу продолжаются.
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