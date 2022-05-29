Посли ЄС сьогодні можуть узгодити нові санкції проти Росії, - журналіст

У неділю, 29 травня, посли Європейського союзу проведуть зустріч. Швидше за все, на переговорах вони узгодять шостий пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.
"Посли ЄС зустрічаються сьогодні вдень, щоб, можливо, узгодити 6-й пакет санкцій щодо Росії, включаючи компромісне "нафтове ембарго", яке поширюється тільки на нафту, що поставляється", - написав він.
Нагадаємо, введення шостого пакету санкцій ЄС проти Росії застопорилося через нафтове ембарго на російську нафту. Угорщина продовжує блокувати нові обмеження.
Відзначимо, з питання нафтового ембарго також не змогли домовитися країни G7. Консультації з цього питання тривають.
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