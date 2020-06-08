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Послы ЕС одобрят продление крымских санкций против России через 2 дня

Новости » Политика     08.06.2020 - 14:28
Послы ЕС одобрят продление крымских санкций против России через 2 дня
Фото: флаги ЕС в Брюсселе (csamir.com)

Речь идет о продлении запрета ЕС на инвестиции в аннексированный Крым

В среду, 10 июня, постоянные представители стран Европейского союза планируют одобрить продление крымских санкций против России еще на год.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк.

Речь идет о продлении запрета ЕС на инвестиции в аннексированный Крым.

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год", - написал он.

Санкциями предусматривается:

  • запрет на импорт в Евросоюз товаров из аннексированного полуострова;
  • инвестиции в Крым или Севастополь;
  • туристические услуги на этой территории (европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты Крыма);
  • экспорт определенных товаров и технологий на полуостров, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Отметим, действующие санкции ЕС в отношении Крыма истекают 23 июня. Утверждение об их продлении должно состояться на заседании Совета ЕС.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что международный режим санкций против России призван увеличить цену, которую российская сторона платит за агрессию против Украины.

Украина считает необходимым усиливать эти санкции, так как пока российская агрессия продолжается.

Кроме этого, американский посол при ОБСЕ заявил, что США не прекратят санкции против России за Крым и Донбасс.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Российская ФедерацияКрымСанкции против России
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