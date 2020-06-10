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Посли ЄС вирішили продовжити санкції за анексію Криму ще на рік

Новини » Політика     10.06.2020 - 12:33
Посли ЄС вирішили продовжити санкції за анексію Криму ще на рік
Фото: санкції (колаж РБК-Україна)

Рішення має затвердити Рада Євросоюзу

Посли країн-членів Євросоюзу вирішили продовжити санкції, введені ЄС після незаконної анексії Криму Російською Федерацією. Їх пролонгували ще на рік.

Про це написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

"Посли ЄС дали зелене світло, щоб продовжити заборону на інвестиції ЄС до Криму на один рік. Без змін", - зазначив журналіст.

Відзначимо, це рішення ще має затвердити Рада ЄС. Потім воно буде опубліковано в Офіційному журналі, після чого вже набере чинності.

Крім того, представник України при ЄС, посол Микола Точицький також анонсував продовження "кримського пакету" ще на рік.

"Єдність і солідарність ЄС зруйнували відчайдушні спроби Росії використовувати COVID-19 для скасування санкцій, введених проти РФ за триваючу агресію проти України." Кримський пакет "буде продовжений ще на рік", - написав він і подякував європейським партнерам за непохитну підтримку.

Що передбачають санкції

Так, посли схвалили продовження наступних обмежень:

  • заборона на імпорт в ЄС товарів з анексованого півострова;
  • інвестиції у Крим або Севастополь;
  • туристичні послуги на цій території (європейські круїзні лайнери не можуть заходити в порти Криму);
  • експорт певних товарів і технологій на півострів, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Нагадаємо, раніше Йозвяк анонсував, що 10 червня постійні представники країн ЄС мають намір схвалити продовження кримських санкцій проти РФ.

Як писало РБК-Україна, американський посол при ОБСЄ запевняє, що США не припинять санкції проти Росії за Крим і Донбас.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ЕвросоюзКримСанкції
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