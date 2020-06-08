ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посли ЄС схвалять продовження кримських санкцій проти Росії через 2 дні

Новини » Політика     08.06.2020 - 14:28
Посли ЄС схвалять продовження кримських санкцій проти Росії через 2 дні
Фото: прапори ЄС у Брюсселі (csamir.com)

Мова йде про продовження заборони ЄС на інвестиції в анексований Крим

У середу, 10 червня, постійні представники країн Європейського союзу планують схвалити продовження кримських санкцій проти Росії ще на рік.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

Мова йде про продовження заборони ЄС на інвестиції в анексований Крим.

"Посли ЄС у середу дадуть зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на один рік", - написав він.

Санкціями передбачається:

  • заборона на імпорт в Євросоюз товарів з анексованого півострова;
  • інвестиції в Крим чи Севастополь;
  • туристичні послуги на цій території (європейські круїзні лайнери не можуть заходити в порти Криму);
  • експорт певних товарів і технологій на півострів, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Зазначимо, чинні санкції ЄС щодо Криму закінчуються 23 червня. Затвердження про їх продовження повинно відбутися на засіданні Ради ЄС.

Нагадаємо, раніше у МЗС України заявили, що міжнародний режим санкцій проти Росії покликаний збільшити ціну, яку російська сторона платить за агресію проти України.

Україна вважає за необхідне посилювати ці санкції, оскільки поки російська агресія триває.

Крім цього, американський посол при ОБСЄ заявив, що США не припинять санкції проти Росії за Крим і Донбас.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Російська ФедераціяКримСанкції проти Росії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся