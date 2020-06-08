Посли ЄС схвалять продовження кримських санкцій проти Росії через 2 дні

Фото: прапори ЄС у Брюсселі (csamir.com)

Мова йде про продовження заборони ЄС на інвестиції в анексований Крим

У середу, 10 червня, постійні представники країн Європейського союзу планують схвалити продовження кримських санкцій проти Росії ще на рік.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

Мова йде про продовження заборони ЄС на інвестиції в анексований Крим.

"Посли ЄС у середу дадуть зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на один рік", - написав він.

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong the EU's #Crimea investment ban by another year. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 8, 2020

Санкціями передбачається:

заборона на імпорт в Євросоюз товарів з анексованого півострова;

інвестиції в Крим чи Севастополь;

туристичні послуги на цій території (європейські круїзні лайнери не можуть заходити в порти Криму);

експорт певних товарів і технологій на півострів, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Зазначимо, чинні санкції ЄС щодо Криму закінчуються 23 червня. Затвердження про їх продовження повинно відбутися на засіданні Ради ЄС.

Нагадаємо, раніше у МЗС України заявили, що міжнародний режим санкцій проти Росії покликаний збільшити ціну, яку російська сторона платить за агресію проти України.

Україна вважає за необхідне посилювати ці санкції, оскільки поки російська агресія триває.

Крім цього, американський посол при ОБСЄ заявив, що США не припинять санкції проти Росії за Крим і Донбас.

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Автор: Максим Зайченко