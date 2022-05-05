ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС достигнет консенсуса по эмбарго на нефть из России до конца недели, - министр энергетики Франции

Новина українською →
Париж, Четверг 05 мая 2022 10:48
ЕС достигнет консенсуса по эмбарго на нефть из России до конца недели, - министр энергетики Франции Фото: ЕС готовит эмбарго на нефть из России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Страны-члены Европейского союза к концу этой недели достигнут консенсуса о том, как прекратить импорт российской нефти. Министр окружающей среды и энергетики Франции Барбара Помпили уверена, что ЕС это сделает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Некоторые страны больше зависят от российской нефти, чем другие, поэтому мы должны попытаться найти решения, чтобы они могли присоединиться к этим санкциям", - сказала она радио France Info.

При этом она добавила, что ЕС будет "в состоянии сделать это".

ЕС предложил поэтапное эмбарго на российскую нефть, но сложная распределительная сеть Европы и проблемы с отслеживанием сырой нефти могут затруднить его реализацию.

В случае реализации план вступит в силу через шесть месяцев для сырой нефти и через восемь месяцев для дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Эмбарго последует за запретами США и Великобритании на нефть и станет водоразделом для крупнейшего в мире торгового блока, который по-прежнему зависит от российских энергоносителей, на фоне роста числа жертв среди гражданского населения в Украине после российского вторжения.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российской нефти будет поэтапным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая