Послы четырех стран вручили верительные грамоты Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Швеции, Швейцарии, Грузии и Мексики. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский провел встречу с дипломатами 7 ноября. В частности, были приняты доверительные грамоты от Тобиаса Тиберга (Швеция), Клода Вильде (Швейцария), Теймураза Шарашенидзе (Грузия) и Ольги Беатрис Гарсии Гийен (Мексика).

Во время встречи со шведским дипломатом, Зеленский выразил готовность к продолжению диалога с премьер-министром Швеции Стефаном Левен.

Также президент обновил приглашение президенту Швейцарии осуществить визит в Украину.

Во время разговора с послом Грузии была подчеркнута важность продолжения конструктивного взаимодействия в рамках международных организаций и координации совместных усилий на пути к европейской и евроатлантической интеграции Украины и Грузии.

С послом Мексики Зеленский обсудил перспективы двустороннего сотрудничества между странами. Отдельно было уделено внимание перспективам установления безвизового режима между Украиной и Мексикой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский получил верительные грамоты от нового посла Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

Также сообщалось, что в начале сентября Зеленский принял верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Австрии, Голландии и Великобритании.