Послушник Почаївської лаври у соцмережах підтримував окупацію України. Йому оголосили підозру

Послушник Почаївської лаври у соціальних мережах заявляв про підтримку окупації України росіянами. Правоохоронці оголосили йому підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Послушник, що з 2017 року проживає на території Почаївської лаври, у власних облікових записах у заборонених російських соцмережах поширював дописи про підтримку захоплення територій України й глорифікацію російських військових", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у поширених ним відеоматеріалах містяться публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації РФ.

Послушнику Почаївської лаври повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Послушник має непогашену судимість за вбивство.