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Послушник Почаевской лавры в соцсетях поддерживал оккупацию Украины. Ему объявили подозрение

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Тернопольская область, Пятница 28 апреля 2023 16:12
Послушник Почаевской лавры в соцсетях поддерживал оккупацию Украины. Ему объявили подозрение Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Послушник Почаевской лавры в социальных сетях заявил о поддержке оккупации Украины россиянами. Правоохранители объявили ему подозрение в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Послушник, проживающий с 2017 года на территории Почаевской лавры, в собственных учетных записях в запрещенных российских соцсетях распространял сообщения о поддержке захвата территорий Украины и глорификацию российских военных", - говорится в сообщении.

В распространенных им видеоматериалах содержатся публичные призывы к поддержке оккупационной администрации РФ.

Послушнику Почаевской лавры доложено о подозрении в коллаборационной деятельности и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Послушник имеет непогашенную судимость за убийство.

Напомним, что Министерство культуры и информационной политики создало комиссию, которая будет проверять использование объектов Почаевской лавры.

Ранее стало известно, что Почаевскую лавру начали возвращать государству. Уже открыто уголовное производство, поскольку УПЦ МП не допускает представителей заповедника в церковь, на которую завершилась аренда.

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