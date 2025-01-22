Послуга "єВідновлення" повернулась в "Дію"

Нагадаємо, що днями на порталі "Дія" відновили послугу закриття ФОП. Це можна знову зробити з мінімальним часом очікування.

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, у грудні стало відомо про масштабну кібератаку на державні реєстри.

Унаслідок цього частина послуг на порталі "Дія" були недоступні. Це, зокрема, стосувалося сервісів, пов'язаних із ФОП.

Детально про одну з наймасштабніших кібератак - у матеріалі РБК-Україна.

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