Услуга "еВідновлення" вернулась в "Дію"

"Если ваше жилье повреждено или разрушено в результате боевых действий, подавайте заявку на получение государственной помощи в "Дії", - подчеркнул Федоров.

По его словам, в первую очередь компенсации получат

военнослужащие,

многодетные семьи,

люди с инвалидностью.

Средства с карты можно потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчиков, которые помогут восстановить ваш дом.

"Услуга актуальна для подконтрольных территорий Украины", - добавил министр.

Также он пригласил присоединиться к программе бизнесы, которые продают стройматериалы или предоставляют ремонтные услуги. Детали можно найти по ссылке.