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Услуга "еВідновлення" вернулась в "Дію"

Фото: услуга "еВідновлення" вернулась в "Дію" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Услуга "еВідновлення" снова возвращается в "Дію". Украинцы могут подавать заявки на компенсацию поврежденного или разрушенного жилья в приложении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Если ваше жилье повреждено или разрушено в результате боевых действий, подавайте заявку на получение государственной помощи в "Дії", - подчеркнул Федоров.

По его словам, в первую очередь компенсации получат

  • военнослужащие,
  • многодетные семьи,
  • люди с инвалидностью.

Средства с карты можно потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчиков, которые помогут восстановить ваш дом.

"Услуга актуальна для подконтрольных территорий Украины", - добавил министр.

Также он пригласил присоединиться к программе бизнесы, которые продают стройматериалы или предоставляют ремонтные услуги. Детали можно найти по ссылке.

Напомним, что на днях на портале "Дія" восстановили услугу закрытия ФЛП. Это можно снова сделать с минимальным временем ожидания.

Кибератака на госреестры

Напомним, в декабре стало известно о масштабной кибератаке на государственные реестры.

В результате часть услуг на портале "Дія" были недоступны. Это, в частности, касалось сервисов, связанных с ФЛП.

Подробно об одной из самых масштабных кибератак - в материале РБК-Украина.

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