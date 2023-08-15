Послуга єМалятко запрацює на постійній основі: що буде доступно та як скористатися

Послуга єМалятко складається з таких послуг:

1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

2) декларування місця проживання дитини;

3) призначення допомоги при народженні дитини;

4) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я;

5) реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

6) внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;

7) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка;

8) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

9) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Послуги, що входять до складу послуги єМалятко, можуть надаватися через засоби Порталу Дія та інформаційно-комунікаційних систем державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що можуть бути задіяні для надання послуги єМалятко.

Умови надання послуг та заява

Послуга єМалятко надається, якщо:

батьки дитини є громадянами України;

щодо дитини було видано медичний висновок про народження

Послуга єМалятко надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них шляхом подання заяви про державну реєстрацію народження

У разі коли відомості про батька дитини вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян за заявою матері дитини, отримання послуги єМалятко здійснюється лише за заявою матері.

Заявник може подати заяву одним з таких способів: