Послуга єМалятко запрацює на постійній основі: що буде доступно та як скористатися

Кабінет міністрів затвердив Порядок надання комплексної електронної публічної послуги єМалятко. Ця послуга діяла з 2020 року в експериментальному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 11 серпня 2023 р. № 853.
Послуга єМалятко складається з таких послуг:
1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини;
Послуги, що входять до складу послуги єМалятко, можуть надаватися через засоби Порталу Дія та інформаційно-комунікаційних систем державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що можуть бути задіяні для надання послуги єМалятко.
Послуга єМалятко надається, якщо:
У разі коли відомості про батька дитини вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян за заявою матері дитини, отримання послуги єМалятко здійснюється лише за заявою матері.
Заявник може подати заяву одним з таких способів:
Нагадаємо, послуга єМалятко діє в Україні з 2020 року. За цей час батьки дітей скористалися нею майже 412 тис. разів.