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Уряд ухвалив два рішення щодо допомоги дітям

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Україна, П'ятниця 11 серпня 2023 14:44
Уряд ухвалив два рішення щодо допомоги дітям Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив два рішення на захист дітей та дитинства. Перше стосується принципу "гроші ходять за дитиною", друге - послуги єМалятко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Перше - розширюємо застосування принципу "гроші ходять за дитиною". Тепер батьки в усіх регіонах України будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави. За державний кошт вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади", - сказав він.

Це стосується малозабезпечених, багатодітних родин, дітей з інвалідністю.

"Друге - переводимо на постійну основу комплексну послугу єМалятко, яка діє з 2020 року", повідомив

За його словами, за цей час батьки дітей скористалися нею майже 412 тис. разів. Новий порядок її надання включає до дев'яти державних послуг. Від реєстрації народження до видачі "пакунку малюка". Послуга і надалі буде доступною в Дії.

єМалятко

Нагадаємо, послуга єМалятко працює з 2020 року. Вона дозволяє скористатися наступними послугами:

  • державна реєстрація народження дитини;
  • реєстрації місця проживання народженої дитини;
  • призначення допомоги при народженні дитини;
  • реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
  • реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
  • отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;
  • визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
  • визначення належності дитини до громадянства України;
  • присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • призначення допомоги багатодітним сім’ям.
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