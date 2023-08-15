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Услуга єМалятко заработает на постоянной основе: что будет доступно и как воспользоваться

Фото: услугу єМалятко перевели на постоянную основу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил Порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги єМалятко. Эта услуга действовала с 2020 года в экспериментальном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 11 августа 2023 г. №853 .

Услуга єМалятко состоит из следующих услуг:

1) государственная регистрация рождения и определение происхождения ребенка;

  • 2) декларирование места жительства ребенка;
  • 3) назначение пособия при рождении ребенка;
  • 4) внесение сведений о ребенке в Реестр пациентов в электронной системе здравоохранения;
  • 5) регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков;
  • 6) внесение информации о ребенке в Единый государственный демографический реестр с автоматическим формированием уникального номера записи в нем;
  • 7) предоставление денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи сверток малыша;
  • 8) выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • 9) назначение пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.

Услуги, входящие в состав услуги єМалятко, могут предоставляться через средства Портала Дія и информационно-коммуникационных систем государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть задействованы для предоставления услуги єМалятко

Условия предоставления услуг и заявление

Услуга єМалятко предоставляется, если:

  • родители ребенка являются гражданами Украины;
  • в отношении ребенка было выдано медицинское заключение о рождении
  • Услуга єМалятко предоставляется исключительно по желанию родителей ребенка или одного из них путем подачи заявления о государственной регистрации рождения

В случае когда сведения об отце ребенка вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан по заявлению матери ребенка, получение услуги єМалятко осуществляется только по заявлению матери.

Заявитель может подать заявление одним из следующих способов:

  • лично через Портал Дія;
  • через центр предоставления административных услуг;
  • непосредственно в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • в учреждении здравоохранения, оказывающего медицинскую помощь при родах.

 

Напомним, услуга есть Малятко действует в Украине с 2020 года. За это время родители детей воспользовались ею около 412 тыс. раз.

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