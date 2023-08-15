Услуга єМалятко заработает на постоянной основе: что будет доступно и как воспользоваться

Кабинет министров утвердил Порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги єМалятко. Эта услуга действовала с 2020 года в экспериментальном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 11 августа 2023 г. №853 .
Услуга єМалятко состоит из следующих услуг:
1) государственная регистрация рождения и определение происхождения ребенка;
Услуги, входящие в состав услуги єМалятко, могут предоставляться через средства Портала Дія и информационно-коммуникационных систем государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть задействованы для предоставления услуги єМалятко
Услуга єМалятко предоставляется, если:
В случае когда сведения об отце ребенка вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан по заявлению матери ребенка, получение услуги єМалятко осуществляется только по заявлению матери.
Заявитель может подать заявление одним из следующих способов:
Напомним, услуга есть Малятко действует в Украине с 2020 года. За это время родители детей воспользовались ею около 412 тыс. раз.