Посли країн ЄС знову не змогли домовитись про ліміт цін на нафту з РФ, - ЗМІ

Представники країн Євросоюзу сьогодні, 28 листопада, не змогли домовитися про обмеження цін на російську сиру нафту, що перевозиться морським шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що Польща наполягала на тому, щоби зафіксовані ліміти цін були знижені, щоб максимально знизити можливості Москви фінансувати її вторгнення в Україну, заявили дипломати.

"Угоди немає. Юридичні тексти вже погоджені, але Польща все ще не може погодитися з ціною", - заявив дипломат, який побажав залишитися неназваним.