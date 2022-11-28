Послы стран ЕС снова не смогли договориться о лимите цен на нефть из РФ, - СМИ

Представители стран Евросоюза сегодня, 28 ноября, не смогли договориться об ограничении цен на российскую сырую нефть, перевозимую морским путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что Польша настаивала на том, чтобы зафиксированные лимиты цен были снижены, чтобы максимально снизить возможности Москвы финансировать ее вторжение в Украину, заявили дипломаты.

"Сделки нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша все еще не может согласиться с ценой", — заявил дипломат, пожелавший остаться неназванным.