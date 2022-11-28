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Послы стран ЕС снова не смогли договориться о лимите цен на нефть из РФ, - СМИ

Фото: послы стран ЕС снова не смогли договориться о лимите цен на нефть из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Представители стран Евросоюза сегодня, 28 ноября, не смогли договориться об ограничении цен на российскую сырую нефть, перевозимую морским путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Польша настаивала на том, чтобы зафиксированные лимиты цен были снижены, чтобы максимально снизить возможности Москвы финансировать ее вторжение в Украину, заявили дипломаты.

"Сделки нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша все еще не может согласиться с ценой", — заявил дипломат, пожелавший остаться неназванным.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о ценовом потолке для российской нефти.

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад ввести лимит цен на российскую нефть, "а не играть в имитацию".

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