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Новий пакет санкцій ЄС буде націлений на "тіньовий флот" Росії, - Bloomberg

Брюссель, Четвер 14 листопада 2024 19:40
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Новий пакет санкцій ЄС буде націлений на "тіньовий флот" Росії, - Bloomberg Ілюстративне фото: ЄС може запровадити санкції проти російського "тіньового флоту" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз планує запровадити санкції проти "тіньового флоту" Росії. Такі обмеження увійдуть до чергового пакету санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Інформацію про плани Євросоюзу "атакувати" "тіньовий флот" Росії, за допомогою якого вона експортує свою нафту, розкрили виданню неназвані джерела.

За їхніми словами, наступний пакет також включатиме санкції проти окремих осіб, які беруть участь у торгівлі. Обговорення обмежень, що увійдуть до нового пакету, триває.

Нові санкції в ЄС планують ухвалити до кінця цього року.

Варто зауважити, що Росія зібрала "тіньовий флот" для експорту нафти після того, як "Велика сімка" запровадила стелю цін на російську нафту у 60 доларів за барель.

"Тіньовий флот"

Нагадаємо, Росія продовжує активно експортувати свою нафту, навіть попри західні санкції. При цьому танкери, проти яких було запроваджено обмеження, повертаються до перевезень російської нафти.

Російський "тіньовий флот" складається з більш як 400 суден. Вони приносять РФ мільярди доларів прибутку на рік.

Більш детально про російський "тіньовий флот" - у матеріалі РБК-Україна.

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