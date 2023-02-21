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Посли ЄС завтра озвучать рішення щодо санкцій для Росії, - журналіст

Фото: посли ЄС завтра озвучать рішення щодо санкцій для Росії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 22 лютого, посли Європейського союзу озвучать своє рішення щодо 10 пакету санкцій проти Росії, через її вторгнення в Україну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Юзвяка.

"Як і очікувалося, сьогодні немає домовленості щодо нового пакету санкцій ЄС (щодо Росії - ред.). Кілька речей, які потрібно ще випрасувати", - заявив Юзвяк.

За його словами ,"зелене світло", щодо прийняття рішень послами ЄС про санкції проти Росії очікується вже завтра.

Нагадаємо, днями глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз у будь-якому разі схвалить нові санкції проти РФ до 24 лютого.

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