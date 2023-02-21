Послы ЕС завтра озвучат решение о санкциях для России, - журналист

Завтра, 22 февраля, послы Европейского союза озвучат свое решение о 10 пакете санкций против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Юзвяка.

"Как и ожидалось, сегодня нет договоренности о новом пакете санкций ЕС (по России - ред.). Несколько вещей, которые нужно еще выгладить", - заявил Юзвяк.

По его словам, "зеленый свет", по принятию решений послами ЕС о санкциях против России ожидается уже завтра.