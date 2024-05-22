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Посли ЄС затвердили нові санкції проти Росії, - ЗМІ

Фото: посли ЄС затвердили нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Посли Європейського союзу (ЄС) погодили нові санкції проти Російської Федерації через порушення прав людей в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка.

 

"Посли ЄС щойно затвердили новий режим санкцій проти порушень прав людини в Росії - неофіційно названий на честь Навального (Олексій Навальний, - ред.)", - написав Йозвяк. 

Журналіст відзначив, що до списку вже потрапили 19 фізичних, а також 1 юридична особа, які несуть відповідальність за смерть Навального. 

Санкції проти Росії 

Навальний помер 16 лютого під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк". Там він відбував свій трирічний термін ув'язнення. Як заявили в Росії, ймовірною причиною смерті став відрив тромбу. Смерть Навального викликала обурення серед офіційних осіб Заходу, а також спровокувала введення нових санкцій проти країни-терориста.

Детальніше про смерть опозиціонера - в матеріалі РБК-Україна.

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