Послы ЕС утвердили новые санкции против России, - СМИ

"Послы ЕС только что утвердили новый режим санкций против нарушений прав человека в России - неофициально названный в честь Навального (Алексей Навальный, - ред.)", - написал Йозвяк.

Журналист отметил, что в список уже попали 19 физических, а также 1 юридическое лицо, которые несут ответственность за смерть Навального.

Санкции против России

Навальный скончался 16 февраля во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк". Там он отбывал свой трехлетний срок заключения. Как заявили в России, вероятной причиной смерти стал отрыв тромба. Смерть Навального вызвала возмущение среди официальных лиц Запада и спровоцировала введение новых санкций против страны-террориста.

Детальнее о смерти оппозиционера - в материале РБК-Украина.