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Посли ЄС вже завтра розглянуть новий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

22:02 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Посли ЄС вже завтра розглянуть новий пакет санкцій проти Росії, - Reuters Фото: Євросоюз готує новий пакет санкцій проти РФ (Getty Images)
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Посли Євросоюзу планують ухвалити новий масштабний пакет санкцій проти Росії. Це може статится завтра, 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові санкції ЄС проти РФ

Очікується, що посли ЄС у середу схвалять близько ​1650 нових санкційних заяв проти Росії. Більшість з них зосереджена на військово-промисловому комплексі країни, повідомили дипломати ЄС у ​вівторок.

Пакет, запропонований зовнішньополітичним органом ЄС - Європейською службою зовнішньої політики - стане найбільшим з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Після схвалення послами списки будуть надіслані міністрам закордонних справ ЄС 12 жовтня для остаточного затвердження.

Хто у списках

Близько 1570 з нових списків - це організації та особи, пов’язані з військово-промисловим комплексом Росії. Понад половина з них зосереджена на виробництві ракет.

Наразі ЄС має трохи більше 3000 позначень у своєму основному регламенті щодо санкцій проти Росії.

Він передбачає заборону на поїздки та транзакції з ЄС, а також заморожування активів.

Останній об'єднаний пакет ЄС - 21- й - було прийнято у липні цього року.

Раніше РБК-Україна писало, що європейські посли 7 жовтня збираються виключити із санкційних списків проти Білорусі двох олігархів. Це російський та білоруський бізнесмени Михайло Гуцерієв та Віктор Шевцов.

Крім того, ЄС офіційно продовжив дію персональних санкцій. Однак виключив із санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

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