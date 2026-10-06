Посли ЄС вже завтра розглянуть новий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Посли Євросоюзу планують ухвалити новий масштабний пакет санкцій проти Росії. Це може статится завтра, 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові санкції ЄС проти РФ

Очікується, що посли ЄС у середу схвалять близько ​1650 нових санкційних заяв проти Росії. Більшість з них зосереджена на військово-промисловому комплексі країни, повідомили дипломати ЄС у ​вівторок.

Пакет, запропонований зовнішньополітичним органом ЄС - Європейською службою зовнішньої політики - стане найбільшим з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Після схвалення послами списки будуть надіслані міністрам закордонних справ ЄС 12 жовтня для остаточного затвердження.

Хто у списках

Близько 1570 з нових списків - це організації та особи, пов’язані з військово-промисловим комплексом Росії. Понад половина з них зосереджена на виробництві ракет.

Наразі ЄС має трохи більше 3000 позначень у своєму основному регламенті щодо санкцій проти Росії.

Він передбачає заборону на поїздки та транзакції з ЄС, а також заморожування активів.

Останній об'єднаний пакет ЄС - 21- й - було прийнято у липні цього року.