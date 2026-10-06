Послы ЕС уже завтра рассмотрят новый пакет санкций против России, - Reuters
После Евросоюза планируют принять новый масштабный пакет санкций против России. Это может произойти завтра, 7 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новые санкции ЕС против РФ
Ожидается, что послы ЕС в среду одобрят около 1650 новых санкционных заявлений против России. Большинство из них сосредоточено на военно-промышленном комплексе страны, сообщили дипломаты ЕС во вторник.
Пакет, предложенный внешнеполитическим органом ЕС - Европейской службой внешней политики - станет крупнейшим со времен полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
После одобрения послами списки будут направлены министрам иностранных дел ЕС 12 октября для окончательного утверждения.
Кто в списках
Около 1570 из новых списков - это организации и лица, связанные с военно-промышленным комплексом России. Более половины из них сосредоточены на производстве ракет.
В настоящее время ЕС имеет немногим более 3000 обозначений в своем основном регламенте санкций против России.
Он предусматривает запрет на поездки и транзакции из ЕС, а также на замораживание активов.
Последний объединенный пакет ЕС - 21-й - был принят в июле этого года.
Ранее РБК-Украина писало, что европейские послы 7 октября собираются исключить из санкционных списков против Беларуси двух олигархов. Это российский и белорусский бизнесмен Михаил Гуцериев и Виктор Шевцов.
Кроме того, ЕС официально продлил действие персональных санкций. Однако исключил из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.