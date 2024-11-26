Посли ЄС цього тижня обговорять новий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Джерела видання уточнюють, що крім санкцій проти "тіньового флоту", в документ планується внести обмеження стосовно китайських компаній, які беруть участь у виробництві дронів для російських окупантів.

Також, за словами співрозмовників Reuters, список санкцій поповнять загалом 29 юридичних і 54 фізичні особи. Нині в ньому вже понад 2200 фізичних та юридичних осіб.

За інформацією журналістів, значної незгоди з новим пакетом санкцій не очікується.

Reuters уточнює, що під санкції можуть потрапити 48 танкерів, які Росія використовує для обходу стелі цін на нафту від "Великої сімки".