Послы ЕС на этой неделе обсудят новый пакет санкций против России, - Reuters

Источники издания уточняют, что помимо санкций против "теневого флота", в документ планируется внести ограничения по отношению к китайским компаниям, которые участвуют в производстве дронов для российских оккупантов.

Также, по словам собеседников Reuters, санкционный список пополнят в общей сложности 29 юридических и 54 физических лица. Сейчас в нем уже более чем 2200 физических и юридических лиц.

По информации журналистов, значительного несогласия с новым пакетом санкций не ожидается.

Reuters уточняет, что под санкции могут попасть 48 танкеров, которые Россия использует для обхода потолка цен на нефть от "Большой семерки".