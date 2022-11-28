Послы ЕС сегодня снова обсудят лимит цен на российскую нефть, - журналист

Фото: послы ЕС сегодня снова обсудят лимит цен на российскую нефть (Getty Images)

Послы Евросоюза проведут в понедельник, 28 ноября, вечером встречу, на которой обсудят введение лимита цен на нефть из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.