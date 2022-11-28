Послы ЕС сегодня снова обсудят лимит цен на российскую нефть, - журналист
Послы Евросоюза проведут в понедельник, 28 ноября, вечером встречу, на которой обсудят введение лимита цен на нефть из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Сегодня вечером послы ЕС снова встретятся по поводу нефтяного потолка", - написал он.
Также журналист отметил, что обсуждения нового пакета антироссийских санкций среди стран-членов ЕС начнутся в конце этой недели.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о ценовом потолке для российской нефти.
Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад ввести лимит цен на российскую нефть, "а не играть в имитацию".
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