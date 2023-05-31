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Посли ЄС схвалили санкції проти росіян, причетних до арешту Кара-Мурзи

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Брюссель, Середа 31 травня 2023 14:29
Посли ЄС схвалили санкції проти росіян, причетних до арешту Кара-Мурзи Фото: російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Посли країн Європейського союзу схвалили санкції проти дев'яти росіян. Ці особи причетні до ув’язнення російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Посли ЄС щойно дали зелене світло санкціям щодо 9 осіб, винних у затриманні Володимира Кара-Мурзи", - написав журналіст.

Справа Кара-Мурзи

Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза після початку повномасштабного вторгнення не виїхав з Росії.Навесні минулого року критика Путіна затримали у справі про "фейки". Пізніше проти нього відкрили ще дві кримінальні справи і звинуватили у "державній зраді".

Суд у Москві 17 квітня 2023 року виніс вирок опозиціонеру. Кара-Мурзу засудили до 25 років за ґратами за "фейки про російську армію".

Санкції за арешт критика Путіна

За ув'язнення Кара-Мурзи низка країн ввели санкції проти Росії. Зокрема, Велика Британія та Литва.

Євросоюз також заявив про намір ввести санкції проти винних в арешті критика російського диктатора. За даними ЗМІ, йдеться про заступника міністра юстиції Росії Олега Свириденка, чотирьох російських суддів, начальника в'язниці і трьох інших російських посадовців.

Список підсанкційних осіб сформували у Брюсселі ще минулого тижня, але Угорщина заблокувала санкції через російського заступника міністра.

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