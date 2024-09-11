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Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії, виключивши зі списку мати Пригожина

Ілюстративне фото (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Посли Європейського Союзу дали "зелене світло" на продовження санкцій проти Росії. При цьому Брюссель ухвалив рішення виключити Микиту Мазепіна, колишнього гонщика "Формули-1", і Віолетту Пригожину, матір засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, з російського санкційного списку.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

Це рішення є частиною регулярного перегляду санкцій, який проводиться кожні шість місяців. Під час цієї процедури ЄС виключає кілька імен зі списку, водночас продовжуючи його розширення за рахунок додавання нових осіб і організацій.

Раніше Угорщина наполягала на тому, щоб із санкційного списку було виключено більше осіб, проте інші країни-члени ЄС висловили пропозицію подовжити термін перегляду санкцій із шести до дванадцяти місяців.

Остаточне рішення з цього питання ще належить затвердити на рівні керівництва ЄС.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного конфлікту з Україною Росія опинилася під дією 14 пакетів санкцій, запроваджених Євросоюзом у відповідь на воєнні дії.

Наприкінці червня було прийнято черговий пакет санкцій, що включив у себе російських пропагандистів, митців, мати лідера Чечні Рамзана Кадирова, а також представників ФСБ. Докладніше про осіб, які опинилися в списку санкцій ЄС, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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