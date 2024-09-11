Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії, виключивши зі списку мати Пригожина

Це рішення є частиною регулярного перегляду санкцій, який проводиться кожні шість місяців. Під час цієї процедури ЄС виключає кілька імен зі списку, водночас продовжуючи його розширення за рахунок додавання нових осіб і організацій.

Раніше Угорщина наполягала на тому, щоб із санкційного списку було виключено більше осіб, проте інші країни-члени ЄС висловили пропозицію подовжити термін перегляду санкцій із шести до дванадцяти місяців.

Остаточне рішення з цього питання ще належить затвердити на рівні керівництва ЄС.