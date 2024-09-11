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Послы ЕС одобрили продление санкций против России, исключив из списка мать Пригожина

Иллюстративное фото (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Послы Европейского Союза дали "зеленій свет" на продление санкций против России. При этом Брюссель принял решение исключить Никиту Мазепина, бывшего гонщика "Формулы-1", и Виолетту Пригожину, мать основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, из российского санкционного списка.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Это решение является частью регулярного пересмотра санкций, который проводится каждые шесть месяцев. В ходе этой процедуры ЕС исключает несколько имен из списка, при этом продолжая его расширение за счет добавления новых лиц и организаций.

Ранее Венгрия настаивала на том, чтобы из санкционного списка было исключено больше лиц, однако другие страны-члены ЕС высказали предложение продлить срок пересмотра санкций с шести до двенадцати месяцев.

Окончательное решение по данному вопросу еще предстоит утвердить на уровне руководства ЕС.

Санкции против России

С начала полномасштабного конфликта с Украиной Россия оказалась под действием 14 пакетов санкций, введенных Евросоюзом в ответ на военные действия.

В конце июня был принят очередной пакет санкций, включивший в себя российских пропагандистов, деятелей искусства, мать лидера Чечни Рамзана Кадырова, а также представителей ФСБ. Подробнее о лицах, оказавшихся в санкционном списке ЕС, можно узнать в материале РБК-Украина.

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