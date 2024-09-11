Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії, виключивши зі списку мати Пригожина

Посли Європейського Союзу дали "зелене світло" на продовження санкцій проти Росії. При цьому Брюссель ухвалив рішення виключити Микиту Мазепіна, колишнього гонщика "Формули-1", і Віолетту Пригожину, матір засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, з російського санкційного списку.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

Це рішення є частиною регулярного перегляду санкцій, який проводиться кожні шість місяців. Під час цієї процедури ЄС виключає кілька імен зі списку, водночас продовжуючи його розширення за рахунок додавання нових осіб і організацій.

Раніше Угорщина наполягала на тому, щоб із санкційного списку було виключено більше осіб, проте інші країни-члени ЄС висловили пропозицію подовжити термін перегляду санкцій із шести до дванадцяти місяців.

Остаточне рішення з цього питання ще належить затвердити на рівні керівництва ЄС.