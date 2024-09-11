Послы ЕС одобрили продление санкций против России, исключив из списка мать Пригожина
Послы Европейского Союза дали "зеленій свет" на продление санкций против России. При этом Брюссель принял решение исключить Никиту Мазепина, бывшего гонщика "Формулы-1", и Виолетту Пригожину, мать основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, из российского санкционного списка.
Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
Это решение является частью регулярного пересмотра санкций, который проводится каждые шесть месяцев. В ходе этой процедуры ЕС исключает несколько имен из списка, при этом продолжая его расширение за счет добавления новых лиц и организаций.
Ранее Венгрия настаивала на том, чтобы из санкционного списка было исключено больше лиц, однако другие страны-члены ЕС высказали предложение продлить срок пересмотра санкций с шести до двенадцати месяцев.
Окончательное решение по данному вопросу еще предстоит утвердить на уровне руководства ЕС.
Санкции против России
С начала полномасштабного конфликта с Украиной Россия оказалась под действием 14 пакетов санкций, введенных Евросоюзом в ответ на военные действия.
В конце июня был принят очередной пакет санкций, включивший в себя российских пропагандистов, деятелей искусства, мать лидера Чечни Рамзана Кадырова, а также представителей ФСБ. Подробнее о лицах, оказавшихся в санкционном списке ЕС, можно узнать в материале РБК-Украина.
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