ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Послы ЕС одобрили продление санкций против России, исключив из списка мать Пригожина

Среда 11 сентября 2024 13:33
UA EN RU
Послы ЕС одобрили продление санкций против России, исключив из списка мать Пригожина Иллюстративное фото (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Послы Европейского Союза дали "зеленій свет" на продление санкций против России. При этом Брюссель принял решение исключить Никиту Мазепина, бывшего гонщика "Формулы-1", и Виолетту Пригожину, мать основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, из российского санкционного списка.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Это решение является частью регулярного пересмотра санкций, который проводится каждые шесть месяцев. В ходе этой процедуры ЕС исключает несколько имен из списка, при этом продолжая его расширение за счет добавления новых лиц и организаций.

Ранее Венгрия настаивала на том, чтобы из санкционного списка было исключено больше лиц, однако другие страны-члены ЕС высказали предложение продлить срок пересмотра санкций с шести до двенадцати месяцев.

Окончательное решение по данному вопросу еще предстоит утвердить на уровне руководства ЕС.

Санкции против России

С начала полномасштабного конфликта с Украиной Россия оказалась под действием 14 пакетов санкций, введенных Евросоюзом в ответ на военные действия.

В конце июня был принят очередной пакет санкций, включивший в себя российских пропагандистов, деятелей искусства, мать лидера Чечни Рамзана Кадырова, а также представителей ФСБ. Подробнее о лицах, оказавшихся в санкционном списке ЕС, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Российская Федерация Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: первые подробности визита
Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: первые подробности визита
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление