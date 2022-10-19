UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посли ЄС погодили санкції проти Ірану через передачу дронів Росії, - ЗМІ

Фото: посли ЄС погодили санкції проти Ірану через передачу дронів Росії (defence-ua.com)
Автор: Іван Носальський

У середу, 19 жовтня, посли країн-членів Євросоюзу схвалили санкції проти Ірану через його постачання дронів-камікадзе для РФ, якими атакують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Подальше рішення у письмовій формі планують затвердити за письмовою процедурою з наступною публікацією у четвер, 20 жовтня.

Як зазначає Bloomberg, згідно з документом про санкції, обмеження вводять проти компанії Shahed Aviation Industries, яка займалася проектуванням та розробкою іранського БПЛА Shahed-136.

У санкційний список також були включені три старші генерали, які займають високі керівні посади і мають безпосереднє відношення до іранської програми БПЛА та її співпраці з Росією.

У виданні додають, що ЄС також планує запровадити санкції проти двох осіб та двох організацій, пов'язаних з російським вторгненням.

Нагадаємо, в Ірані вже неодноразово заявляли, що не здійснювали постачання своїх безпілотників-камікадзе Shahed-136 до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІрандрониЕвросоюзСанкції проти РосіїВійна Росії проти України