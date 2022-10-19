Послы ЕС согласовали санкции против Ирана из-за передачи дронов России, - СМИ

Дальнейшее решение в письменной форме планируют утвердить по письменной процедуре с последующей публикацией в четверг, 20 октября.

Как отмечает Bloomberg, согласно документу о санкциях, ограничения вводят против компании Shahed Aviation Industries, которая занималась проектированием и разработкой иранского БПЛА Shahed-136.

В санкционный список также были включены три старших генерала, которые занимают высокие руководящие должности и имеют непосредственное отношение к иранской программе БПЛА и ее сотрудничеству с Россией.

В издании добавляют, что ЕС также планирует ввести санкции против двух человек и двух организаций, связанные с российским вторжением.