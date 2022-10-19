Послы ЕС согласовали санкции против Ирана из-за передачи дронов России, - СМИ

В среду, 19 октября, послы стран-членов Евросоюза одобрили санкции против Ирана из-за его поставок дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Дальнейшее решение в письменной форме планируют утвердить по письменной процедуре с последующей публикацией в четверг, 20 октября.
Как отмечает Bloomberg, согласно документу о санкциях, ограничения вводят против компании Shahed Aviation Industries, которая занималась проектированием и разработкой иранского БПЛА Shahed-136.
В санкционный список также были включены три старших генерала, которые занимают высокие руководящие должности и имеют непосредственное отношение к иранской программе БПЛА и ее сотрудничеству с Россией.
В издании добавляют, что ЕС также планирует ввести санкции против двух человек и двух организаций, связанные с российским вторжением.
Напомним, в Иране уже не один раз заявляли, что не совершали поставок своих беспилотников-камикадзе Shahed-136 в Россию.
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