UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посли ЄС погодили продовження всіх економічних санкцій проти Росії на півроку, - ЗМІ

Фото: посли ЄС погодили продовження всіх економічних санкцій проти Росії на півроку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Посли Євросоюзу схвалили продовження усіх застосованих ЄС економічних санкцій проти Росії за її агресію проти України. Термін обмежень погодилися продовжити щонайменше ще на півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС офіційно дали "зелене світло" на продовження всіх економічних санкцій Європейського союзу проти Росії ще на шість місяців", - написав він.

Зазначимо, що ще у 2014 році Євросоюз запровадив економічні санкції, спрямовані проти низки секторів економіки Росії, за розв'язану агресію проти України й з того часу ці обмеження продовжують.

Нагадаємо, раніше в Чехії заявляли, що ЄС має запровадити додаткові санкції проти технологічного сектору РФ, щоб обмежити можливості Москви виробляти зброю та ракети для ведення війни.

Також ми писали про те, що в Росії космічна розвідка зазнала колапсу через введені міжнародні санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕвросоюзСанкції проти Росії