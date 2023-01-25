Посли ЄС погодили продовження всіх економічних санкцій проти Росії на півроку, - ЗМІ

"Посли ЄС офіційно дали "зелене світло" на продовження всіх економічних санкцій Європейського союзу проти Росії ще на шість місяців", - написав він.

Зазначимо, що ще у 2014 році Євросоюз запровадив економічні санкції, спрямовані проти низки секторів економіки Росії, за розв'язану агресію проти України й з того часу ці обмеження продовжують.

Нагадаємо, раніше в Чехії заявляли, що ЄС має запровадити додаткові санкції проти технологічного сектору РФ, щоб обмежити можливості Москви виробляти зброю та ракети для ведення війни.

Також ми писали про те, що в Росії космічна розвідка зазнала колапсу через введені міжнародні санкції.

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