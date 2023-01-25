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Послы ЕС согласовали продление всех экономических санкций против РФ на полгода, - СМИ

Фото: послы ЕС согласовали продление всех экономических санкций против России на полгода (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Послы Евросоюза одобрили продление всех применяемых ЕС экономических санкций против России за ее агрессию против Украины. Срок ограничений согласились продлить еще как минимум на полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС официально дали "зеленый свет" на продление всех экономических санкций Европейского союза против России еще на шесть месяцев", - написал он.

Отметим, что еще в 2014 году Евросоюз ввел экономические санкции, направленные против ряда секторов экономики России, за развязанную агрессию против Украины и с тех пор эти ограничения продлевают.

Напомним, ранее в Чехии заявляли, что ЕС должен ввести дополнительные санкции против технологического сектора РФ, чтобы ограничить возможности Москвы производить оружие и ракеты для ведения войны.

Также мы писали о том, что в России космическая разведка коллапсирует из-за введенных международных санкций.

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