Посли ЄС погодили новий режим санкцій проти російських гібридних загроз

Санкції проти російських ЗМІ та пропагандистів

Європейський Союз запровадив численні санкції проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Ці обмеження охоплюють різні галузі й спрямовані на те, щоб створити економічний тиск на Росію та змусити її припинити військові дії.

На початку вересня США звинуватили Росію у втручанні у вибори та ввели нові санкції. Серед осіб, які потрапили під обмеження, була пропагандистка Маргарита Симоньян, головна редакторка RT.

13 вересня США ввели санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора Дмитра Кисельова, який також є відомим пропагандистом.

Крім того, Сполучені Штати запровадили додаткові санкції проти російського каналу RT, який, за даними, співпрацює з розвідкою Кремля.

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