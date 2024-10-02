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Послы ЕС согласовали новый режим санкций против российских гибридных угроз

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 2 октября, послы Европейского Союза приняли новый санкционный режим, направленный на противодействие гибридным угрозам со стороны России. Новый механизм вступит в силу на следующей неделе.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Новый механизм санкций ЕС против гибридных действий России одобрен послами стран-членов Евросоюза", - отметил он. 

Ранее журналист сообщал, что ЕС изначально планировал ввести общий режим санкций, но в итоге решил сосредоточиться на российских гибридных угрозах. Пока что в санкционном списке нет конкретных имен, однако их планируют добавить в будущем.

Санкции против российских СМИ и пропагандистов

Европейский Союз ввел многочисленные санкции против России в ответ на ее вторжение в Украину. Эти ограничения охватывают различные отрасли и направлены на то, чтобы создать экономическое давление на Россию и заставить ее прекратить военные действия.

В начале сентября США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и ввели новые санкции. Среди попавших под ограничение была пропагандистка Маргарита Симонян, главная редактор RT.

13 сентября США ввели санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева, также являющегося известным пропагандистом.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против российского канала RT, который, по данным, сотрудничает с разведкой Кремля.

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