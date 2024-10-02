Послы ЕС согласовали новый режим санкций против российских гибридных угроз

Санкции против российских СМИ и пропагандистов

Европейский Союз ввел многочисленные санкции против России в ответ на ее вторжение в Украину. Эти ограничения охватывают различные отрасли и направлены на то, чтобы создать экономическое давление на Россию и заставить ее прекратить военные действия.

В начале сентября США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и ввели новые санкции. Среди попавших под ограничение была пропагандистка Маргарита Симонян, главная редактор RT.

13 сентября США ввели санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева, также являющегося известным пропагандистом.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против российского канала RT, который, по данным, сотрудничает с разведкой Кремля.

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