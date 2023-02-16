UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посли ЄС не погодили новий пакет санкцій проти Росії через каучук, - Politico

Фото: в ЄС не погодили десятий пакет санкцій (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Посли країн Європейського союзу не погодили десятий пакет санкцій проти Росії. Причиною цього стали обмеження щодо російської гуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що вчора ввечері посли ЄС не досягли згоди щодо нових антиросійських санкцій. Одним зі спірних моментів став російський синтетичний каучук.

Єврокомісія пропонує ввести санкції на імпорт гуми, проте Італія та Німеччини виступили проти, а Польща - підтримала.

За даними Politico, Росія у 2021 році експортувала каучуку на майже 2 млрд доларів. З цієї суми частка ЄС становить близько 700 млн доларів. Деякі форми каучуку вже були санкціоновані в попередніх пакетах, це призвело до перекриття додаткових потоків доходу.

Нагадаємо, вчора Європейська комісія представила десятий пакет санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕвросоюзСанкції проти Росії