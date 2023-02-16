Послы ЕС не согласовали новый пакет санкций против России из-за каучука, - Politico

Издание отмечает, что вчера вечером послы ЕС не достигли согласия по поводу новых антироссийских санкций. Одним из спорных моментов стал российский синтетический каучук.

Еврокомиссия предлагает ввести санкции на импорт резины, однако Италия и Германии выступили против, а Польша - поддержала.

По данным Politico, Россия в 2021 году экспортировала каучука почти на 2 млрд долларов. Из этой суммы доля ЕС составляет около 700 млн долларов. Некоторые формы каучука уже были санкционированы в предыдущих пакетах, что привело к перекрытию дополнительных потоков дохода.

Напомним, вчера Европейская комиссия представила десятый пакет санкций против России.

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