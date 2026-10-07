Посли ЄС погодили нові санкції проти Росії, - ЗМІ

Нагадаємо, останнім часом у країнах НАТО почастішали інциденти, пов'язані з дронами, загрозою підпалів і не тільки. На тлі цього Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, куди потрапили близько 1600 фізичних та юридичних осіб.

Глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими місяцями Євросоюз має намір значно розширити санкції проти Росії. За її словами, восени буде запропоновано наймасштабніший пакет санкцій з початку війни.

Раніше Bloomberg повідомляв, що під обмеження можуть потрапити понад 1600 компаній, які допомагають Росії у війні проти України.