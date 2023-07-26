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Посли ЄС погодили нові санкції проти Білорусі, - журналіст

Фото: посли ЄС погодили нові санкції проти Білорусі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Посли країн Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Білорусі у середу, 26 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС щойно схвалили санкції проти Білорусі. В основному авіація та товари подвійного призначення. Ще важливіше - жодних відступів для калію. Але очікуйте, що це питання знову постане восени", - написав журналіст.

Санкції проти Білорусі

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз не поспішає вводити нові санкції проти Білорусі. За даними журналістів, деякі західноєвропейські країни хотіли зняти вже введені обмеження, зокрема, які стосуються калійних добрив.

18 липня стало відомо, що Європейський Союз все ж таки запровадить нові санкції проти Білорусі, яку не могли ухвалити з січня.

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