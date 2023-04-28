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Послы ЕС поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год, - СМИ

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Брюссель, Пятница 28 апреля 2023 14:22
Послы ЕС поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год, - СМИ Фото: послы ЕС поддержали отмену пошлины для торговли с Украиной (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Послы стран Европейского союза поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

По словам журналиста, послы ЕС приняли решение на заседании в пятницу, 28 апреля. Таким образом ЕС может продлить действие соглашения о беспошлинной торговле с Украиной еще на один год. Европейский парламент проголосует за данное решение в мае.

Отмена ввозных пошлин касается фруктов и овощей, на которые распространена система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Напомним, Совет ЕС отменил пошлины на украинские товары в мае прошлого года для поддержки экономики Украины в условиях войны.

Вчера комитет Европарламента дал "зеленый свет" для продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

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