Посли ЄС обговорять енергобезпеку, щоб Угорщина продовжила санкції блоку проти РФ

Угорщина і санкції проти РФ

Нагадаємо, днями глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна може заблокувати рішення щодо продовження санкцій проти Росії, якщо не буде виконано її вимогу. Він пояснив, що Україна і ЄС мають надати гарантії, що в майбутньому не буде жодних перешкод для поставок газу і нафти в Угорщину.

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