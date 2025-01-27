Посли ЄС обговорять енергобезпеку, щоб Угорщина продовжила санкції блоку проти РФ

У понеділок вранці, 27 січня, посли ЄС зустрінуться, щоб обговорити питання енергетичної безпеки. Їхня мета полягає в тому, щоб Угорщина не блокувала продовження санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Юзвяка в соцмережі Х.
"Посли ЄС зустрінуться завтра (у понеділок) вранці, щоб підготувати заяву з питань енергетичної безпеки, яка має дозволити Угорщині зняти свої заперечення проти продовження санкцій щодо Росії. Міністри закордонних справ пізніше зустрінуться того ж дня", - написав Юзвяк.
Нагадаємо, днями глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна може заблокувати рішення щодо продовження санкцій проти Росії, якщо не буде виконано її вимогу. Він пояснив, що Україна і ЄС мають надати гарантії, що в майбутньому не буде жодних перешкод для поставок газу і нафти в Угорщину.
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