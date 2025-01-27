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Посли ЄС обговорять енергобезпеку, щоб Угорщина продовжила санкції блоку проти РФ

Фото: в ЄС мають намір продовжити санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

У понеділок вранці, 27 січня, посли ЄС зустрінуться, щоб обговорити питання енергетичної безпеки. Їхня мета полягає в тому, щоб Угорщина не блокувала продовження санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Юзвяка в соцмережі Х.

"Посли ЄС зустрінуться завтра (у понеділок) вранці, щоб підготувати заяву з питань енергетичної безпеки, яка має дозволити Угорщині зняти свої заперечення проти продовження санкцій щодо Росії. Міністри закордонних справ пізніше зустрінуться того ж дня", - написав Юзвяк.

Угорщина і санкції проти РФ

Нагадаємо, днями глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна може заблокувати рішення щодо продовження санкцій проти Росії, якщо не буде виконано її вимогу. Він пояснив, що Україна і ЄС мають надати гарантії, що в майбутньому не буде жодних перешкод для поставок газу і нафти в Угорщину.

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