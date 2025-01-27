Послы ЕС обсудят энергобезопасность, чтобы Венгрия продлила санкции блока против РФ

Венгрия и санкции против РФ

Напомним, на днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна может заблокировать решение о продлении санкций против России, если не будет выполнено ее требование. Он пояснил, что Украина и ЕС должны предоставить гарантии, что в будущем не будет никаких препятствий для поставок газа и нефти в Венгрию.

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