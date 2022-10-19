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Посли ЄС можуть сьогодні погодити санкції проти Ірану через передачу дронів Росії, - журналіст

Фото: посли ЄС можуть сьогодні погодити санкції проти Ірану через передачу дронів Росії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Посли країн Європейського Союзу можуть погодити санкції проти Ірану через передачу дронів-камікадзе для продовження російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.

"Рішення накласти санкції на Іран через передачу безпілотникоів Росії може бути прийнято посолами ЄС сьогодні вдень", - написав він.

Водночас іранське Radio Farda повідомляє, що санкції можуть запровадити проти трьох фізичних осіб та однієї організації.

Зазначимо, що США також планують посилити санкції проти Ірану через допомогу Росії.

Нагадаємо, вчора Reuters повідомило про те, що Росія ще 6 жовтня підписала угоду з Іраном про постачання ракет "земля-земля" на додачу до дронів-камікадзе.

При цьому Іран продовжує заперечувати звинувачення щодо поставок озброєння РФ та заявляє про готовність до переговорів з Україною.

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