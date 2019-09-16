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В Киеве ожидается похолодание до +12

Новости » Общество    16.09.2019 - 18:10
В Киеве ожидается похолодание до +12
Иллюстративное фото (facebook.com/ukrgmc.official)

18 сентября в столице ожидается похолодание

В среду, 18 сентября, в столице ожидается похолодание, сильный ветер и дождь. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко, передает РБК-Украина.

По ее словам, послезавтра в Киеве ожидается дождь, сильный западный ветер и похолодание до +12 градусов. Дождь будет сильнее утром, днем ослабеет и прекратится.

В Киеве ожидается похолодание до +12

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 16 по 20 сентября погода в Укриане испортится. Будет пасмурно, в некоторых регионах ождиаются дожди и сильный ветер.

Напомним, погода в Украине во вторник, 17 сентября, будет прохладной с возможными осадками почти на всей территории Украины, днем ожидается до +18.

По прогнозу синоптика, в Украине ожидается приход мощного циклона. Будут небольшие дожди в западных, центральных восточных областях, а также местами на юге, кроме Крыма и юга Одесской области. На севере Украины сохранится сухая погода. Температура воздуха снизится. Днем ожидается +13+18 градусов, на юге и юго-востоке - +19+25. Ночью прогнозируется +6+12, на юге - до +15. Ветер ожидается северо-западный умеренный, временами сильный.

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