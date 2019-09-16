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У Києві очікується похолодання до +12

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 18:10
У Києві очікується похолодання до +12
Ілюстративне фото (facebook.com/ukrgmc.official)

18 вересня в столиці очікується похолодання

У середу, 18 вересня, в столиці очікується похолодання, сильний вітер і дощ. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко, передає РБК-Україна.

За її словами, післязавтра в Києві очікується дощ, сильний західний вітер і похолодання до +12 градусів. Дощ буде сильніше вранці, удень послабшає і припиниться.

У Києві очікується похолодання до +12

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 16 по 20 вересня погода в Україні зіпсується. Буде хмарно, в деяких регіонах ождиаются дощі і сильний вітер.

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 17 вересня, буде прохолодною з можливими опадами майже на всій території України, вдень очікується до +18.

За прогнозом синоптика, в Україні очікується прихід потужного циклону. Будуть невеликі дощі у західних, центральних і східних областях, а також місцями на півдні, крім Криму та півдня Одеської області. На півночі України збережеться суха погода. Температура повітря знизиться. Вдень очікується +13+18 градусів, на півдні і південному сході - +19+25. Вночі прогнозується +6+12, на півдні - до +15. Вітер очікується північно-західний помірний, часом сильний.

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